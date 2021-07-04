Садыр Жапаров поздравил Джозефа Байдена с Днем независимости США

Садыр Жапаров поздравил президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Робинетта Байдена с национальным праздником — Днем независимости США, сообщает пресс-служба главы государства.

«От имени народа Кыргызстана и от себя лично сердечно поздравляю вас с национальным праздником США — Днем независимости. Хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить вас за снятие визовых ограничений, как только вы были избраны президентом США. Убежден, что дружественные отношения между двумя странами станут хорошей основой для развития политического, торгово-экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества, а также многостороннего взаимодействия в рамках международных организаций. Также заверяю, что Кыргызстан и дальше будет работать над укреплением и расширением сотрудничества с США», — говорится в тексте.

Садыр Жапаров пожелал Джозефу Байдену крепкого здоровья и успехов в работе, а народу США — мира и благополучия.