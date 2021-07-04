Сегодня День медицинского работника. Поздравление Садыра Жапарова

Сегодня в Кыргызстане отмечают День медицинского работника. Президент страны направил представителям здравоохранения свои поздравления.

«Вы отдаете частицу своего сердца каждому пациенту и ежедневно боретесь за чье-то здоровье, поэтому пусть ваше здоровье вас никогда не подводит. Сил и терпения вам, уважаемые медицинские работники, мира и благополучия в ваших семьях!» — говорится в тексте.

По словам Садыра Жапарова, глобальный кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, затронул сферу здравоохранения и многие другие сферы государственной деятельности. На данный момент основным приоритетом в нашей республике, как и в других странах, является предотвращение гибели людей, лечение инфицированных и минимизация распространения инфекции. Кыргызская Республика после начала пандемии коронавируса столкнулась с целым рядом трудностей.

Если этот кризис не будет урегулирован в срочном порядке и в полном объеме, то будет иметь долгосрочные негативные последствия для развития страны, сводя на нет многие достижения в области здравоохранения последних лет.

«Первоочередное внимание должно быть уделено самым слабым и уязвимым группам населения.

Здоровье населения является приоритетом государственной политики в Кыргызской Республике.

В начале 2021 года был принят указ «О неотложных мерах по развитию сферы здравоохранения и улучшению качества жизни и здоровья населения в Кыргызской Республике», где были определены основные направления развития системы здравоохранения. В прошлом году было запланировано строительство и капитальный ремонт 14 объектов на общую сумму 448,5 миллиона сомов, из которых 81,2 миллиона сомов выделены из республиканского бюджета, остальные средства — из Фонда развития регионов. На сегодня в республике завершено строительство 11 объектов. Экспериментальные быстровозводимые инфекционные больницы в Бишкеке на 100 коек и Нарыне на 70 коек завершены и сданы в эксплуатацию. В рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в целом по стране вакцинировано 109 тысяч 703 человека», — отметил глава государства.

По мнению экспертов, на сегодняшний день наиболее эффективной мерой профилактики в борьбе с коронавирусной инфекцией является вакцинация, а также строгое соблюдение санитарных требований.

Не жалея сил и здоровья, лучшие врачи, медсестры и санитарные работники продолжают борьбу против опасной болезни.

«Благодарю вас за добросовестный труд во благо народа, терпение, верность профессиональному долгу, заботу о пациентах и наполненные любовью сердца! От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и семейного счастья!» — пожелал Садыр Жапаров медикам.