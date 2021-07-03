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Власть

Садыр Жапаров призвал ЕБРР поддержать частный сектор в стране

Президент Садыр Жапаров встретился в формате видеоконференции с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, стороны обсудили вопросы по улучшению уровня сотрудничества между Кыргызстаном и ЕБРР и дальнейшие перспективы по расширению областей взаимодействия.

Садыр Жапаров рассказал о планах по созданию специального совета при президенте для открытого диалога с представителями бизнеса, обсуждения и решения проблем предпринимателей и инвесторов. Он пригласил ЕБРР принять участие в создании совета и поддержать его.

Глава государства подчеркнул, что Кыргызстан открыт для сотрудничества и придает большое значение развитию партнерских отношений с ЕБРР, выразив готовность лично приложить усилия для активизации сотрудничества в реализации крупных инвестиционных проектов.

Садыр Жапаров отметил, что сейчас государство уделяет особое внимание созданию благоприятной среды для инвесторов в Кыргызстане.

Глава государства призвал ЕБРР активизировать и мобилизовать инвестиционные ресурсы для реализации инфраструктурных проектов в энергетике, горнодобывающей и легкой промышленности, сельском хозяйстве, туризме.

По его словам, энергетика требует масштабной технологической модернизации, для чего необходимы значительные вложения. В связи чем в данной области приоритетом является запуск новых мощностей за счет развития возобновляемых источников энергии и создания экономических стимулов.

Президент отметил важность реализации совместных инвестиционных проектов в области возобновляемых источников энергии и обратил внимание на поддержку малого и среднего бизнеса.

Как подчеркнул Садыр Жапаров, в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, малый и средний бизнес в Кыргызстане нуждается во всесторонней поддержке, особенно в высокольготном финансировании. Он призвал ЕБРР рассмотреть возможность внедрения новых финансовых инструментов для предпринимателей, помимо традиционного кредитования, для поддержки частного сектора в стране.

Глава государства уверен, что Кыргызстан и ЕБРР вместе смогут реализовать антикризисные меры по стабилизации экономики и минимизации экономических рисков для страны.

Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо отметила, что банк всегда активно инвестировал в Кыргызстан, особенно в банковский и частный сектора, туризм. Она добавила, что у них есть много планов в данных направлениях.

Она приветствовала действия Кыргызстана по выводу бизнеса из тени, подчеркнув, что ЕБРР намерен работать в сфере энергетики, реализовывать проекты, которые помогут создавать новые рабочие места, планирует помочь в текстильной и туристической сферах, оказать поддержку в водоснабжении населения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199767/
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