Повторные выборы. 326 бюллетеней изготовлены со шрифтом Брайля

1 июля в здании ОАО «Учкун» подписан акт приема-передачи изготовленных избирательных бюллетеней для проведения повторных выборов депутатов Бишкекского, Ошского, Токмакского городских кенешей.

Изготовлен 611 тысяч 71 бюллетень. 326 из них — со шрифтом Брайля.

В Бишкекскую территориальную избирательную комиссию отправлены 425 тысяч 532 бюллетеня, в Ошскую ТИК — 148 тысяч 370, в Токмакскую — 37 тысяч 169.

Согласно статье 30 Закона Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных кенешей», на выборах депутатов местного кенеша по пропорциональной системе в избирательном бюллетене дополнительно указываются наименования политических партий в очередности, установленной жеребьевкой.

Согласно закону, число избирательных бюллетеней, передаваемых участковой избирательной комиссии, не может превышать число избирателей, включенных в список по этому УИК, более чем на 0,1 процента (на практике — не более 1-2 бюллетеня на один УИК).

Уточняется, что избирательные бюллетени имеют высокую степень защиты, на них наносится специальная защитная краска для распознавания каждого бюллетеня автоматически считывающей урной.

После процедуры выбраковки утилизировано 65 килограммов бюллетеней.

Указано, что запрещается выносить из помещений типографий, избирательных комиссий, а также копировать и распространять избирательные бюллетени в нарушение требований конституционного закона.