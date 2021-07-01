12:24
USD 84.70
EUR 100.69
RUB 1.16
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. 326 бюллетеней изготовлены со шрифтом Брайля

1 июля в здании ОАО «Учкун» подписан акт приема-передачи изготовленных избирательных бюллетеней для проведения повторных выборов депутатов Бишкекского, Ошского, Токмакского городских кенешей.

Изготовлен 611 тысяч 71 бюллетень. 326 из них — со шрифтом Брайля.

В Бишкекскую территориальную избирательную комиссию отправлены 425 тысяч 532 бюллетеня, в Ошскую ТИК — 148 тысяч 370, в Токмакскую — 37 тысяч 169.

Согласно статье 30 Закона Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных кенешей», на выборах депутатов местного кенеша по пропорциональной системе в избирательном бюллетене дополнительно указываются наименования политических партий в очередности, установленной жеребьевкой.

Согласно закону, число избирательных бюллетеней, передаваемых участковой избирательной комиссии, не может превышать число избирателей, включенных в список по этому УИК, более чем на 0,1 процента (на практике — не более 1-2 бюллетеня на один УИК).

Уточняется, что избирательные бюллетени имеют высокую степень защиты, на них наносится специальная защитная краска для распознавания каждого бюллетеня автоматически считывающей урной.

После процедуры выбраковки утилизировано 65 килограммов бюллетеней.

Указано, что запрещается выносить из помещений типографий, избирательных комиссий, а также копировать и распространять избирательные бюллетени в нарушение требований конституционного закона.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199538/
просмотров: 52
Версия для печати
Материалы по теме
Повторные выборы. Очередная жалоба: квартальные давят на жильцов
В ЖК поступили законопроекты о кабмине и выборах президента и депутатов
Повторные выборы. В Ошской ТИК новый председатель
Депутат рекомендует запретить партийным агитаторам ходить по домам
Повторные выборы. В Токмаке кандидатов «Эл биримдиги» обвинили в подкупе
Местные выборы. МВД не доказало факт давления на домкома сторонником «Эмгека»
Повторные выборы. Провести нельзя отложить
В Токмаке организованы рейды в преддверии выборов. Просят не продавать голоса
Новый состав ЦИК. В «Ата Мекене» и «Кыргызстане» появились еще кандидатуры
Повторные выборы. Кто претендует на мандат БГК: коллективный портрет в цифрах
Популярные новости
Богатые страны решили ограбить бедного союзника. Тазабек Икрамов о&nbsp;ЕАЭС Богатые страны решили ограбить бедного союзника. Тазабек Икрамов о ЕАЭС
Чиновников ждут увольнения? Президент подписал указ о&nbsp;сокращении госаппарата Чиновников ждут увольнения? Президент подписал указ о сокращении госаппарата
Это похоже на&nbsp;умысел. Омурбек Текебаев прокомментировал решение суда Это похоже на умысел. Омурбек Текебаев прокомментировал решение суда
Визит в&nbsp;Таджикистан. Садыр Жапаров поужинал с&nbsp;Эмомали Рахмоном Визит в Таджикистан. Садыр Жапаров поужинал с Эмомали Рахмоном
Бизнес
Программа обучения в&nbsp;Кыргызско-Германском институте прикладной информатики Программа обучения в Кыргызско-Германском институте прикладной информатики
Программа лояльности сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; стала еще выгоднее Программа лояльности сети АЗС «Газпромнефть» стала еще выгоднее
Итоги акции от&nbsp;&laquo;Газпромнефть&raquo;: кто выиграл более 1&nbsp;500&nbsp;000&nbsp;баллов? Итоги акции от «Газпромнефть»: кто выиграл более 1 500 000 баллов?
Грандиозные скидки на&nbsp;красивые номера в&nbsp;честь открытия новых офисов MegaCom Грандиозные скидки на красивые номера в честь открытия новых офисов MegaCom
1 июля, четверг
12:23
Кыргызстан предложил создать туристскую карту Тюркского мира Кыргызстан предложил создать туристскую карту Тюркского...
12:18
Повторные выборы. 326 бюллетеней изготовлены со шрифтом Брайля
12:00
Выборы в БГК. Как за три месяца сменился расклад сил и погас интерес
11:57
В Таласе отчим в течение трех лет насиловал 13-летнюю падчерицу
11:44
Массовое отравление алкоголем в Аксыйском районе. Дело передано в суд