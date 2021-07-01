Повторные выборы. Очередная жалоба: квартальные давят на жильцов

В координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступила жалоба.

По данным заявителя, квартальная № 5 Первомайского района Бишкека В.В. якобы систематически ходит и агитирует жильцов домов № 8 и 16 на улице Темирова в Бишкеке голосовать на повторных выборах депутатов БГК за некую партию.

Кроме этого, по словам автора, квартальная № 5 В.В. также оказывает давление на жителей улиц: Лебедева-Кумача, Кулатова, Кунанбаева и Игембердиева голосовать в день выборов за некую партию. Автор не сообщил, о какой партии идет речь. Но в ЦИК 24.kg уточнили, что претензии высказаны в адрес «Эмгека».

Информация передана для проверки в МВД и Бишкекскую ТИК.