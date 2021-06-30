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Власть

Дастан Бекешев: Генеральная прокуратура превратилась в монстра

«Генеральная прокуратура превратилась в монстра», — заявил депутат Дастан Бекешев на сегодняшнем заседании Жогорку Кенеша.

Он отметил, что по Конституции у Генеральной прокуратуры безграничные полномочия.

«Вы сами пишете закон, сами возбуждаете дело. Не обращаете внимания на замечания Верховного суда. Разве так можно защитить права человека? В какой стране мы живем?» — сказал нардеп.

«Не удивляйтесь, мы живем в Кыргызстане», — ответил генеральный прокурор Курманкул Зулушев.

По его словам, у Генпрокуратуры и ранее были такие же полномочия.

«Мы сегодня находимся в такой ситуации из-за того, что была уничтожена система, которая работала. Вот Финпол был ликвидирован из-за коррумпированности. Теперь ликвидируется АКС ГКНБ. У Генеральной прокуратуры есть 35-летняя история. Если соблюдать законы, то в монстра не превратится. А если говорить о последних задержаниях, то следственные органы работают в рамках кодексов, принятых вами, депутатами. Пока ведется следствие, мы не можем вмешиваться», — сказал генпрокурор.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199382/
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