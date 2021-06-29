Приграничный вопрос. Комментарий Садыра Жапарова по итогам встречи с Рахмоном

«Мы наметили дальнейшие шаги по решению всех приграничных вопросов и активному продолжению работ по описанию линий кыргызско-таджикской государственной границы», — заявил президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня в своем заявлении для СМИ по итогам переговоров с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе.

По данным пресс-службы, глава государства констатировал, что Кыргызстан придает приоритетное значение развитию многоплановых отношений с Таджикистаном и в своей внешней политике остается приверженным всем ранее достигнутым договоренностям в укреплении взаимовыгодного партнерства на основе дружбы и добрососедства.

Садыр Жапаров рассказал, что в ходе переговоров состоялся содержательный обмен мнениями по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Кроме того, обсуждены вопросы региональной безопасности и укрепления сотрудничества в водно-энергетической сфере.

Он выразил надежду на то, что стороны проведут результативную и плодотворную работу в ходе предстоящего заседания межправительственной комиссии, которое состоится в Бишкеке в ближайшее время.

Данная площадка также предоставит возможность для оперативного решения возникающих вопросов торгово-экономического сотрудничества.

Садыр Жапаров подчеркнул, что для Кыргызстана и Таджикистана особо важно продолжать укрепление доверия между народами двух стран, особенно в районе границ.

Стороны договорились усилить работу по обеспечению безопасности и стабильности в приграничных районах, пресечению любых деструктивных действий, направленных на разжигание межнациональной розни среди местного населения.

Кыргызская сторона выступила с инициативой создать комиссию по поддержанию мира, состоящую из старейшин с обеих сторон, проживающих в приграничных селах для предупреждения и предотвращения возможных конфликтов.

«Мы намерены и впредь совместными усилиями наращивать потенциал двустороннего сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес во благо процветания народов двух государств. Уверен, что итоги сегодняшних переговоров придадут новый, значимый импульс развитию кыргызско-таджикских братских отношений и партнерства, а также определят основные направления взаимовыгодного сотрудничества на перспективу», — заключил Садыр Жапаров.