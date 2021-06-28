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Власть

Река Чу меняет русло. Берегоукрепительными работами МЧС недоволен депутат

С изменением русла реки Чу сдвигаются и точки на кыргызско-казахской границе. Об этом на заседании комитета по международным делам, безопасности и обороне заявил депутат Каныбек Иманалиев.

По его словам, берегоукрепительные работы Министерства чрезвычайных ситуаций не дают результатов.

«Для укрепления берега МЧС использует камень и песок. Надо использовать сеткомет. Учитесь у Узбекистана и Казахстана. Участок реки от Кемина до Токмака вы уже делаете восьмой раз. Река меняет русло, из-за чего мы потеряли почти 600 гектаров суверенной земли», — заявил нардеп.

По данным представителя Погранслужбы при ГКНБ Жоодара Кубанычбекова, с изменением русла реки граница не меняется.

«Да, русло реки изменилось в нашу сторону. Появились островки, которыми не можем пользоваться ни мы, ни они. Но линия границы определена координатами, и она не меняется», — ответил он.

Комитет поручил МЧС усилить берегоукрепительные работы на реке Чу. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/199143/
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