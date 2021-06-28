Садыр Жапаров пригласил Гурбангулы Бердымухамедова в Кыргызстан

Садыр Жапаров пригласил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова посетить Кыргызстан с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На встрече в расширенном формате лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы кыргызско-туркменского двустороннего сотрудничества, взаимодействие в торгово-экономической, топливно-энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах.

«Между Кыргызстаном и Туркменистаном имеются новые перспективные возможности в сферах торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества», — заявил сегодня президент Садыр Жапаров во время двусторонних переговоров с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

По его словам, между странами также есть полное взаимопонимание и близость позиций по целому ряду актуальных международных и региональных вопросов. Среди них президент Кыргызстана обозначил вопросы мира, безопасности, борьбы с новыми вызовами и угрозами.

Как подчеркнул Садыр Жапаров, Кыргызстан и Туркменистан — близкие друзья, стратегические партнеры и братские страны.

«Кыргызско-туркменское сотрудничество динамично развивается. Между нашими странами нет никаких политических противоречий. В Кыргызстане искренне радуются успехам и достижениям Туркменистана. За последние годы дружеские и братские взаимоотношения между нашими странами, основанные на многовековой истории, общих традициях, языке и культурно-духовном наследии, вышли на новый уровень долгосрочного стратегического сотрудничества. Поступательно наращивается двусторонняя договорно-правовая база, включающая в себя документы в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах», — отметил президент КР.

Садыр Жапаров еще раз заверил, что Кыргызстан остается полностью приверженным курсу, направленному на углубление и расширение двусторонних отношений с Туркменистаном, выразив готовность приложить максимальные усилия для дальнейшего упрочения и раскрытия имеющегося большого потенциала двустороннего партнерства. По словам президента, у двух стран имеется значительный потенциал в области торговли, энергетики, транспорта и агропромышленного комплекса.

Глава государства выразил надежду на широкое участие туркменского бизнеса в инвестиционных проектах Кыргызстана, имеющего для этого все необходимые условия и возможности. Он отметил, что одним из перспективных направлений сотрудничества является взаимодействие в сфере туризма. Большой потенциал имеет легкая промышленность.

Садыр Жапаров считает, что можно объединить качество туркменского текстиля с возможностями кыргызской швейной отрасли.

«Два наших братских народа имеют глубокие исторические и духовные корни, схожесть языков и культурных традиций. Их сохранение, а также дальнейшее углубление кыргызско-туркменских гуманитарных связей имеет важнейшее значение. Принимая во внимание, что духовное сближение двух народов способствует укреплению традиций дружбы и добрососедства между кыргызским и туркменским народами, хотел бы предложить провести взаимные Дни культуры по мере улучшения ситуации, связанной с распространением пандемии коронавируса», — сказал глава государства.