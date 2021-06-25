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Власть

В кабмине придумали, как заставить бизнесменов строить социальные объекты

В кабинете министров придумали, как заставить бизнесменов строить социальные объекты.

В проекте постановления, вынесенном на общественное обсуждение, говорится, что одним из ключевых приоритетов государственной политики является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшее ее направление — это строительство социально значимых объектов инфраструктуры. Уточняется, что спровоцировал спрос на них рост жилищного строительства.

«На сегодня отмечаются недостаток и ветхое состояние культурных комплексов, спортивных зданий и сооружений. Этот факт, несомненно, негативно влияет на проводимую работу по духовно-нравственному и физическому воспитанию личности, созданию условий для качественного оказания государственных услуг в указанных сферах. С экономической точки зрения строительство социальных объектов инвесторам невыгодно. Они в большинстве случаев не окупаются либо окупаются за очень продолжительный срок», — говорится в проекте документа.

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики разработало проект постановления, предусматривающий внесение изменений в положение о порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности. Предлагается землю, принадлежащую государству, сдавать в аренду бизнесменам сроком на 49 лет для строительства социальных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта.

Предприниматель будет оштрафован, если использует участок не по назначнию в течение более пяти лет с момента заключения договора об аренде.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198822/
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