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Власть
Сюжет: COVID-19

Третья волна COVID-19. Улукбек Марипов выступил с обращением к кыргызстанцам

В условиях пандемии COVID-19 каждый гражданин должен чувствовать социальную ответственность за жизнь и здоровье своих близких, и это будет его вкладом в совместную борьбу с распространением пандемии. Об этом председатель кабинета министров Улукбек Марипов заявил во время внеочередного заседания правительства.

Рассмотрены вопросы о стабилизации эпидемиологической ситуации в стране и готовность системы здравоохранения к росту заражения инфекцией. Глава кабинета министров сделал обращение к гражданам.

«Уважаемые граждане! Сегодня кабинет министров не намерен вводить какие-либо ограничения, кроме проведения любых массовых мероприятий. В то же время каждый из нас должен чувствовать свою социальную ответственность за здоровье и жизнь близких и родных. И это будет вашим вкладом в совместную борьбу с распространением пандемии. Мы все помним, каким был «черный июль» 2020 года. Никто не хочет повторения этих печальных событий. От каждого из нас, от соблюдения нами простых санитарных норм зависит здоровье окружающих. Не подвергайте свою жизнь и жизнь родных опасности, избегайте мест массового скопления людей, ограничьте посещение тоев и других мероприятий с большим числом людей», — сказал он, пожелав кыргызстанцам крепкого здоровья и благополучия.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198816/
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