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Власть

Должно быть больше. На посту «Сосновка» в год собирают 66 миллионов сомов

На посту «Сосновка» на автодороге Бишкек — Ош в год собирают 66 миллионов сомов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра транспорта, строительства, архитектуры и коммуникаций Уланбек Калмамбетов.

По его словам, в этом году планируют увеличить сборы до 100 миллионов сомов.

«Я часто проезжаю этот пост. По моим подсчетам, в месяц можно собрать 30 миллионов сомов, в год — 300 миллионов. А у вас намного меньше, потому что там большая коррупция», — сказал депутат Абдыкадыр Султанов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198598/
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