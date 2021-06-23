Дело «Кумтора». Торобая Зулпукарова оставили под стражей

Бишкекский городской суд рассмотрел жалобу адвоката депутата парламента Торобая Зулпукарова об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Защита просила суд избрать Зулпукарову меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Прокурор просил оставить в силе решение Первомайского районного суда Бишкека о содержании депутата под стражей в СИЗО ГКНБ. Горсуд поддержал прокурора.

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи двух бывших депутатов — Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова. Они пошли на сотрудничество со следствием.