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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2020. В ЦИК рассказали, когда партии смогут получить залоговые деньги

Партии, участвующие в выборах в Жогорку Кенеш в октябре 2020 года, итоги которых ЦИК признала недействительными, все-таки получат залоговые деньги. В Центризбиркоме рассказали когда.

Как пояснил 24.kg член ЦИК Тынчтык Шайназаров, это домыслы, что избирательная комиссия уже потратила эти деньги на апрельскую выборную кампанию. «Это бред. Никто этих денег не касался, они находятся на спецсчете. Парламент принял закон, где указана отсылочная норма, что в случае аннулирования итогов голосования политорганизации получают свой залог», — сказал он.

В Центризбиркоме объяснили, что, как только закон подпишет президент и он вступит в силу, партии получат деньги.

Отметим, что политобъединения, баллотирующиеся в Жогорку Кенеш на выборах 4 октября, до сих пор не получили внесенный ранее залог в размере 5 миллионов сомов.

Лидер «Реформы» Клара Сооронкулова отметила, что если и после подписания документа ЦИК не поторопится с возвратом средств, то они будут требовать их через суд.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198471/
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