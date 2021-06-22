Дело «Кумтора». Сторонники Бабанова идут митинговать к Дому правительства

Бишкекский городской суд оставил экс-премьер-министра Омурбека Бабанова под стражей до 31 июля.

Ранее защита требовала отпустить бывшего главу кабинета министров под подписку о невыезде. Однако суд отказал и оставил Бабанова под арестом в СИЗО ГКНБ.

Сторонники бывшего премьера заявили, что намерены продолжить митинг у здания правительства. Около 200 человек выдвинулись на Старую площадь.

Омурбек Бабанов арестован по решению Первомайского районного суда Бишкека 2 июня. Его обвиняют в коррупции по уголовному делу «Кумтора». Сам он отвергает обвинения и называет их «абсолютной чушью и абсурдом».

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В начале июня бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Сторонники считают, что аресты политически мотивированы. Двух бывших депутатов Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова освободили из-под стражи. Они согласились сотрудничать со следствием.