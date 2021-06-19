Заместитель главы кабмина попросила у Великобритании вакцину против коронавируса

Заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова встретилась с послом Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом Гарретом.

Жылдыз Бакашова поблагодарила за оказанную Великобританией помощь республике в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Она отметила, что сегодня одной из главных задач кабмина является вакцинация населения и рассказала о проводимой работе в этом направлении.

«Для Кыргызской Республики важно укрепление двусторонних отношений с Великобританией во всех сферах взаимодействия. Выражаем надежду на дальнейшую эффективную реализацию британской стороной проектов в Кыргызской Республике, в частности в социальной сфере», — отметила Жылдыз Бакашова.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы о сотрудничестве. Британской стороне было предложено рассмотреть возможность организации консультаций в формате видеоконференции между министерствами здравоохранения Кыргызской Республики и Великобритании с целью обмена опытом по борьбе с COVID-19 и по проведению вакцинации населения, рассмотреть возможность реализации проектов и программ в республике, направленных на подготовку кадров в финансовой и банковской сферах, экологической дипломатии и возможность открытия филиала одного из британских университетов в Бишкеке.

Жылдыз Бакашова подчеркнула, что надеется на поддержку британской стороны в получении в ближайшее время вакцины в рамках программы COVAX.

Она отметила положительное влияние проекта британской стороны и ПРООН, направленного на оказание содействия Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану по усилению климатической политики и действий в преддверии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Чарльз Гаррет выразил готовность к дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества между двумя странами. Он проинформировал кыргызскую сторону о ходе реализации проекта «Предотвращение и реагирование на гендерное насилие в Центральной Азии», рассчитанного на период 2019-2022 годов, в том числе о работе кризисных центров, открытых при поддержке посольства Великобритании в рамках проекта в Бишкеке и Оше в 2020 году и о запуске горячей линии 117 для жертв домашнего насилия.