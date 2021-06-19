В кабинете министров озаботились трудоустройством женщин. Предложена программа

В кабинете министров озаботились трудоустройством женщин. Предложили программу развития женского предпринимательства на 2021-2025 годы.

Уточняется, что за последние два десятилетия в Кыргызской Республике наблюдается снижение уровня занятости и доходов населения, что особенно оказывает неблагоприятное воздействие на женщин. Доля женщин в общей занятости снизилась с 83 процентов в 1990 году до 45,4 процента.

Разработчики программы поддержки женского бизнеса отмечают, что из-за традиций и менталитета, предписывающих определенные ограничения женщинам, в стране усиливается гендерный разрыв в экономической сфере, что стало причиной снижения средней заработной платы женщин.

Ключевыми проблемами развития малого и среднего предпринимательства можно назвать следующие:

доступ к финансированию (кредиты, субсидии, инвестиции);

бюрократия (оформление разрешительных процедур и получение лицензий);

высокая налоговая нагрузка;

поведение конкурентов из неформального сектора (занижение стоимости товаров, уклонение от уплаты налогов);

коррупция;

недостаточная квалификация кадров;

доступ к земельным ресурсам.

Кроме того, наряду с вышеуказанными проблемами развития бизнеса можно обозначить следующие сложности развития женского предпринимательства:

отсутствие унифицированного определения женского предпринимательства;

отсутствие гендерно-дезагрегированных данных об оценке вклада женского предпринимательства в экономику;

недостаточно развитая бизнес-инфраструктура;

отсутствие формальной координационной платформы для оценки и мониторинга политики малого и среднего предпринимательства среди заинтересованных сторон;

нехватка стимулов и мер государственной поддержки для доступа на рынки и вхождения в цепочки добавленной стоимости.

В целях устранения этих проблем на основании предложений членов межведомственной рабочей группы, созданной распоряжением кабмина, подготовлен проект постановления, предусматривающий утверждение программы по поддержке и развитию женского предпринимательства в Кыргызской Республике на 2021-2025 годы.