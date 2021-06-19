12:01
USD 84.57
EUR 100.74
RUB 1.17
Власть

В кабинете министров озаботились трудоустройством женщин. Предложена программа

В кабинете министров озаботились трудоустройством женщин. Предложили программу развития женского предпринимательства на 2021-2025 годы.

Уточняется, что за последние два десятилетия в Кыргызской Республике наблюдается снижение уровня занятости и доходов населения, что особенно оказывает неблагоприятное воздействие на женщин. Доля женщин в общей занятости снизилась с 83 процентов в 1990 году до 45,4 процента.

Разработчики программы поддержки женского бизнеса отмечают, что из-за традиций и менталитета, предписывающих определенные ограничения женщинам, в стране усиливается гендерный разрыв в экономической сфере, что стало причиной снижения средней заработной платы женщин.

Ключевыми проблемами развития малого и среднего предпринимательства можно назвать следующие:

  • доступ к финансированию (кредиты, субсидии, инвестиции);
  • бюрократия (оформление разрешительных процедур и получение лицензий);
  • высокая налоговая нагрузка;
  • поведение конкурентов из неформального сектора (занижение стоимости товаров, уклонение от уплаты налогов);
  • коррупция;
  • недостаточная квалификация кадров;
  • доступ к земельным ресурсам.

Кроме того, наряду с вышеуказанными проблемами развития бизнеса можно обозначить следующие сложности развития женского предпринимательства:

  • отсутствие унифицированного определения женского предпринимательства;
  • отсутствие гендерно-дезагрегированных данных об оценке вклада женского предпринимательства в экономику;
  • недостаточно развитая бизнес-инфраструктура;
  • отсутствие формальной координационной платформы для оценки и мониторинга политики малого и среднего предпринимательства среди заинтересованных сторон;
  • нехватка стимулов и мер государственной поддержки для доступа на рынки и вхождения в цепочки добавленной стоимости.

В целях устранения этих проблем на основании предложений членов межведомственной рабочей группы, созданной распоряжением кабмина, подготовлен проект постановления, предусматривающий утверждение программы по поддержке и развитию женского предпринимательства в Кыргызской Республике на 2021-2025 годы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198227/
просмотров: 165
Версия для печати
Материалы по теме
В Джалал-Абад приехали предприниматели из Узбекистана. Обсудят сотрудничество
Как изменилась жизнь мужчин и женщин в Кыргызстане за пять лет? Тест
В Иране прерывали трансляцию матча, чтобы не показывать колени арбитра-женщины
Женщины и молодежь по-прежнему остаются в Кыргызстане уязвимыми группами
Робин Орд-Смит: Реализация указа президента снизит давление на бизнес
Гендерная сегрегация. В Кыргызстане меньше трети глав компаний — женщины
Новый состав правительства. Кандидатуры двух женщин предложили в министры
Женщинам-предпринимателям в регионах страны помогут адаптировать бизнес
Каждая вторая убитая женщина погибла от рук партнера или члена семьи
Проблема привлечения инвестиций связана с ситуацией в КР, признали чиновники
Популярные новости
Передумали. В&nbsp;Минэнерго новая идея по&nbsp;повышению тарифов на&nbsp;свет Передумали. В Минэнерго новая идея по повышению тарифов на свет
Улукбек Марипов: Мне тяжело с&nbsp;охраной Улукбек Марипов: Мне тяжело с охраной
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Двух бывших депутатов выпустили из&nbsp;СИЗО ГКНБ Дело «Кумтора». Двух бывших депутатов выпустили из СИЗО ГКНБ
Должен&nbsp;ли Улукбек Марипов уйти в&nbsp;отставку? Опрос Должен ли Улукбек Марипов уйти в отставку? Опрос
Бизнес
Ударопрочные, защищенные смартфоны Blackview для экстрима уже в&nbsp;Бишкеке! Ударопрочные, защищенные смартфоны Blackview для экстрима уже в Бишкеке!
Что такое маркировка товаров и&nbsp;как ее&nbsp;получить: пошаговая инструкция Что такое маркировка товаров и как ее получить: пошаговая инструкция
Акселерационная программа бизнес-инкубатора КГИПИ Акселерационная программа бизнес-инкубатора КГИПИ
Скидки на&nbsp;VIP-номера MegaCom в&nbsp;честь открытия офиса в&nbsp;ТРЦ Tommi Mall Скидки на VIP-номера MegaCom в честь открытия офиса в ТРЦ Tommi Mall
19 июня, суббота
12:00
Закрыты после 23.00. Как клубы и кафе соблюдают ограничения из-за COVID-19 Закрыты после 23.00. Как клубы и кафе соблюдают огранич...
11:42
В кабинете министров озаботились трудоустройством женщин. Предложена программа
11:19
С 1 июля въезд в РФ для граждан ЕАЭС будет по приложению «Путешествую без COVID»
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 14-18 июня
10:44
Депутаты будут избирать судей Верховного и Конституционного судов