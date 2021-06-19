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Власть

Депутаты будут избирать судей Верховного и Конституционного судов

В парламенте Кыргызстана разработан проект нового регламента.

Документ, регулирующий деятельность Жогорку Кенеша, приводят в соответствие с новой Конституцией. В нем предусмотрены положения, разрешающие депутатам создавать группы.

Указано, что народные избранники дают согласие на назначение председателя кабинета министров, его заместителей и членов.

Парламентарии также половиной голосов от общего числа избирают судей Верховного и Конституционного судов по представлению президента на основании предложения Совета по делам правосудия.

Освобождают их от занимаемой должности по представлению президента в случаях, предусмотренных Конституцией и конституционным законом. Дают согласие на освобождение от занимаемой должности председателей Конституционного и Верховного судов по представлению президента, на основании предложения Совета судей, в случаях, предусмотренных конституционным законом. Утверждают состав последнего. Избирают председателя Национального банка, членов Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, членов Счетной палаты: одну треть состава — по представлению президента, две трети — по собственной инициативе.

По представлению главы государства дают согласие на назначение, освобождение и привлечение к уголовной ответственности генерального прокурора не менее чем половиной голосов от общего числа депутатов Жогорку Кенеша.

Отметим, что число нардепов сокращается до 90 и избираться они будут в соотношении:  55 — по партийным спискам и 35 — по одномандатным округам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198225/
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