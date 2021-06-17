Парламент оценил работу кабмина недостаточной. Улукбек Марипов остается на посту

Парламент оценил работу кабмина по стабилизации цен на продукты и обеспечению поливной водой в регионах республики недостаточной. Соответствующее постановление принято сегодня на заседании.

Депутаты заслушали информацию Улукбека Марипова об антикризисной программе кабмина. Принимаемые чиновниками меры оценил как недостаточные 71 нардеп, против — 5.

Глава кабмина поблагодарил депутатов, резюмировав, что есть достаточно сил для активной работы.

Отметим, утром депутаты предлагали оказать вотум недоверия главе кабмина.