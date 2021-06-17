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Власть

Садыр Жапаров принял почетных консулов Кыргызстана в Германии

Президент Садыр Жапаров сегодня встретился с делегацией почетных консулов Кыргызстана в Германии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во встрече участвовали почетный генеральный консул Кыргызстана в федеральных землях Бавария и Тюрингия Райнхольд Крэммель, почетный консул Кыргызстана в федеральной земле Шлезвиг-Хольштайн Кристоф Крошке и почетный консул Кыргызстана в городе Гамбурге Карл-Хуго Эрнст Элердинг. Глава государства отметил их положительный вклад в развитие дружественных отношений с ФРГ и поблагодарил за оказываемое содействие гражданам Кыргызстана, находящимся в Германии.

Он добавил, что сотрудничество с Германией рассматривается в качестве одного из главных приоритетов внешней политики Кыргызстана на европейском направлении. Глава государства отметил роль и значение иностранных инвестиций в развитии государства, подчеркнув приверженность всяческой поддержке инвесторов и созданию для них благоприятных условий в Кыргызстане. Президент указал, что сейчас в этой сфере проводятся необходимые реформы.

К примеру, образовано Министерство инвестиций, которое обеспечивает условия и гарантии для иностранных инвесторов.

В свою очередь почетные консулы Кыргызстана в ФРГ подчеркнули, что для успешной деятельности инвесторов важна благоприятная среда и с удовлетворением отметили позитивные достижения Кыргызстана в этом направлении. Они изъявили желание делиться своим наработанным опытом, добавив, что имеют конкретные идеи по реализации бизнес-проектов в Кыргызстане.

Почетные консулы высказали намерения продолжать свою деятельность на пользу двух стран и готовность и далее выступать мостом дружбы между Кыргызстаном и ФРГ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198018/
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