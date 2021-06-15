Освещение улиц и парков будут отключать ночью для экономии электроэнергии

«Мы будем работать с местными органами власти по соблюдению режима экономии электроэнергии, будем отключать ночью парки и уличное освещение», — заявил сегодня министра энергетики Доскул Бекмурзаев на выездном заседании комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию.

По его словам, постоянно ведется разъяснительная работа, говорится о необходимости экономить электроэнергию. Но никто не следует этим советам. В итоге превышаются лимиты потребления электроэнергии.

«Будем работать с местными властями по соблюдению лимитов», — отметил Доскул Бекмурзаев.

Он также рассказал, что к осени планируется накопить 13 миллиардов кубометров воды в Токтогульском водохранилище. Этого удастся достичь, если будут дожди. Из осенне-зимнего периода 2021-2022 годов планируется выйти с объемом воды в Токтогулке в 9 миллиардов кубометров на 1 апреля 2022-го.

«Будет нагружена ТЭЦ Бишкека, также планируется импортировать электроэнергию», — рассказал министр.