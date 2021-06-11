На посту «Сосновка» традиционный бардак. Внезапная проверка Улукбека Марипова

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов в ходе рабочей поездки в Чуйскую область провел незапланированную проверку работы пункта транспортного контроля «Сосновка». Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, Улукбек Марипов ознакомился с деятельностью пункта транспортного контроля, работой системы весогабаритного контроля.

«Как показала информационная система, с 8.00 проехало 29 автомашин, однако зафиксировано лишь 17. Система весогабаритного контроля не функционирует. Мы должны добиться полноценной работы автоматизированной информационной системы на пунктах транспортного контроля с целью обеспечения открытости, прозрачности и полного учета движения транспортных средств», — сказал он.