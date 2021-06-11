19:53
USD 84.32
EUR 102.59
RUB 1.17
Власть

На посту «Сосновка» традиционный бардак. Внезапная проверка Улукбека Марипова

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов в ходе рабочей поездки в Чуйскую область провел незапланированную проверку работы пункта транспортного контроля «Сосновка». Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, Улукбек Марипов ознакомился с деятельностью пункта транспортного контроля, работой системы весогабаритного контроля.

«Как показала информационная система, с 8.00 проехало 29 автомашин, однако зафиксировано лишь 17. Система весогабаритного контроля не функционирует. Мы должны добиться полноценной работы автоматизированной информационной системы на пунктах транспортного контроля с целью обеспечения открытости, прозрачности и полного учета движения транспортных средств», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197410/
просмотров: 230
Версия для печати
Материалы по теме
С 1 июля могут возобновиться плановые проверки бизнеса Налоговой службой
Маску надень! В Бишкеке продолжают проверять пассажиров транспорта
Кабинет министров предлагает свой вариант защиты предпринимателей
На внеплановые проверки жалуется коллектив Чуйского филиала «Кыргызтелекома»
Скопились большегрузы. Пост «Сосновка» временно закрыли для проезда
Депутатская комиссия по проверке работы «Кумтора» стала государственной
В Джалал-Абаде представители омбудсмена проверили ИВС. Какие нарушения выявлены
Пенсионерка из Кара-Куля просит ГКНБ проверить имущество экс-депутата
Силовики кошмарят ГЧП. Минэкономики предлагает ввести мораторий на проверки
В Кыргызстане проверят деятельность 156 частных нотариусов
Популярные новости
Каждый день так. Президент показал видео пьяного главы Чуйского областного суда Каждый день так. Президент показал видео пьяного главы Чуйского областного суда
Видео с&nbsp;пьяным судьей. Дамирбек Онолбеков прокомментировал скандальный ролик Видео с пьяным судьей. Дамирбек Онолбеков прокомментировал скандальный ролик
Это террористы. Реджеп Эрдоган и&nbsp;Садыр Жапаров поговорили о&nbsp;ФЕТО Это террористы. Реджеп Эрдоган и Садыр Жапаров поговорили о ФЕТО
Казахстан прокомментировал военную поддержку Кыргызстану и&nbsp;Таджикистану Казахстан прокомментировал военную поддержку Кыргызстану и Таджикистану
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; подарил любимому Бишкеку саженцы в&nbsp;год 30-летия независимости&nbsp;КР «Керемет Банк» подарил любимому Бишкеку саженцы в год 30-летия независимости КР
Евро-2020: прямые трансляции в&nbsp;O!TV, расписание матчей в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Евро-2020: прямые трансляции в O!TV, расписание матчей в «Мой О!»
Деятельность &laquo;Кумтора&raquo; находится под юрисдикцией Кыргызстана Деятельность «Кумтора» находится под юрисдикцией Кыргызстана
Сотрудники MegaCom сдали более 24&nbsp;литров донорской крови Сотрудники MegaCom сдали более 24 литров донорской крови
11 июня, пятница
19:52
Россия готова возобновить железнодорожные пассажироперевозки. На каких условиях Россия готова возобновить железнодорожные пассажиропере...
19:44
В ВОЗ предлагают трансформировать систему оказания психиатрической помощи
19:43
На посту «Сосновка» традиционный бардак. Внезапная проверка Улукбека Марипова
19:18
Кумыс и сухофрукты. В Россию из Кыргызстана пытались незаконно ввезти продукцию
19:05
В ГКНБ показали имущество начальника Юго-Западной таможни Нурбека Айтмаматова