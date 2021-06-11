Россия готова возобновить железнодорожные пассажироперевозки. На каких условиях

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в России Гульнара-Клара Самат провела встречу с заместителем генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Вячеславом Павловским.

По данным дипмиссии, основной целью встречи стало обсуждение вопросов возобновления регулярных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом между КР и РФ.

Как отмечают в посольстве, из-за высокой потребности граждан и определенной стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в Кыргызстане.

«Была получена заинтересованность ОАО «Российские железные дороги» в скорейшем запуске пассажирских перевозок железнодорожным транспортом», — сообщает дипмиссия.

Однако решения будут приниматься оперативным штабом РФ с учетом сведений Роспотребнадзора. Российской стороной подчеркнуты необходимость проведения более активной работы между санитарно-эпидемиологическими службами двух стран и важность увеличения количества проводимых в КР ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию.

Российской стороной высказана просьба в оказании оперативного содействия по поиску и подбору специалистов в строительной отрасли среди кыргызстанцев для дальнейшего привлечения к работам на крупных инфраструктурных дорожных проектах по линии ОАО «Российские железные дороги».

Напомним, до закрытия границ в связи с объявлением пандемии (17 марта 2020-го) между КР и РФ курсировали пассажирские поезда по маршрутам Бишкек — Москва два раза в неделю, Бишкек — Новосибирск один раз в восемь дней, Бишкек — Казань один раз в неделю. Более года пассажироперевозки на поездах не осуществляются.