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Власть

В Минкультуры рассказали, где пройдут IV Всемирные игры кочевников

IV Всемирные игры кочевников пройдут в Турции в сентябре 2022-го. Об этом сообщил министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев по итогам официального визита президента Садыра Жапарова в Турцию.

В пресс-службе главы государства уточнили, что мероприятие перенесено на следующий год из-за пандемии коронавируса.

«В этой связи в Кыргызстане готовится особая культурная программа. Планируется организация этнофестиваля «Вселенная кочевников». Предоставится прекрасная возможность продемонстрировать наши традиции, обычаи и ремесла на мировом уровне», — отметил Кайрат Иманалиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197378/
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