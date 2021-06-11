В Минкультуры рассказали, где пройдут IV Всемирные игры кочевников

IV Всемирные игры кочевников пройдут в Турции в сентябре 2022-го. Об этом сообщил министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев по итогам официального визита президента Садыра Жапарова в Турцию.

В пресс-службе главы государства уточнили, что мероприятие перенесено на следующий год из-за пандемии коронавируса.

«В этой связи в Кыргызстане готовится особая культурная программа. Планируется организация этнофестиваля «Вселенная кочевников». Предоставится прекрасная возможность продемонстрировать наши традиции, обычаи и ремесла на мировом уровне», — отметил Кайрат Иманалиев.