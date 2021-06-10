В Бишкеке невозможно соблюдать Правила дорожного движения, считает депутат

Сегодня на заседании парламента депутаты обсуждают проект закона, предусматривающий снижение штрафов за нарушение Правил дорожного движения.

Нардеп Шералы Абдылдаев заявил, что в Бишкеке невозможно соблюдать Правила дорожного движения. По его словам, на сегодня перекрестки, где устанавливаются камеры «Безопасного города», не соответствуют стандарту.

Заместитель начальника ГУОБДД Ыманалы Саркулов отметил, что, прежде чем устанавливать на перекрестках камеры, инфраструктура — светофоры, разметка, дорожные знаки — должна быть приведена в соответствие с государственными стандартами.

Народный избранник ответил, что сегодня не получается соблюдать ПДД из-за плохих дорожных условий. «Вы поставили камеру на мосту, но для того, чтобы не создавать пробку, водитель увеличивает скорость. Можно же в других местах ставить камеру. Тяжело соблюдать ПДД», — сказал Шералы Абдылдаев.