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Власть

Турецкие авиалинии призвали сделать из «Манаса» логистический хаб

Президент Садыр Жапаров подробно остановился на сотрудничестве в области торговли и экономики между странами. Своим видением он поделился на пятом заседании Высшего совета стратегического сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией.

Садыр Жапаров отметил необходимость продолжения переговоров между организациями гражданской авиации о возможности полетов между странами и призвал турецкие авиалинии использовать международный аэропорт «Манас» в Бишкеке как транспортно-логистический центр в Азии, гарантируя льготный режим при реализации этого проекта.

Глава государства подчеркнул, что заседания совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Кыргызстаном и Турцией являются важной площадкой и механизмом активизации торгово-экономических отношений между двумя странами.

По его словам, в этом направлении 8-9 июля 2021 года в Чолпон-Ате состоится 10-е заседание комиссии, в рамках которого будет проведен кыргызско-турецкий бизнес-форум.

Президент подчеркнул, что Турция занимает особое место в структуре внешней торговли Кыргызстана, но сотрудничество необходимо активизировать, доведя товарооборот между двумя странами до $1 миллиарда.

Глава государства выразил уверенность в том, что поиск новых приемлемых форм сотрудничества и диверсификация связей будут стимулировать экономические отношения между Кыргызстаном и Турцией. Садыр Жапаров также отметил необходимость наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Президент подчеркнул готовность в создании благоприятной среды для турецких инвесторов и предоставлении льгот в соответствии с законодательством Кыргызстана.

Глава государства остановился также на сотрудничестве в сфере транспорта и логистики как основе экономических связей двух стран. Отметил целесообразность рассмотрения мер по облегчению трудоустройства граждан двух стран.

Президент подробно остановился и на аспектах сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Он напомнил, что в этом году исполняется 30 лет установлению кыргызско-турецких дипломатических отношений.

Садыр Жапаров заявил о необходимости проведения Дней кыргызской и турецкой культур в 2021–2022 годах.

Глава государства особо отметил плодотворное сотрудничество между Кыргызстаном и Турцией в сфере образования и науки, а также совместные проекты, которые обеспечивают обе страны высококлассными специалистами по мировым стандартам.

«На протяжении 30 лет Кыргызстан и Турция твердо придерживаются общих взглядов и ценностей по актуальным вопросам международной повестки дня. Уверяю, что Кыргызстан всегда будет поддерживать прочные международные дипломатические отношения и бережно хранить дружеские и братские отношения с Турцией», — заключил Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197081/
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