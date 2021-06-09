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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Партия или кандидат, уличенные в нарушениях, в повторных выборах не участвуют

В Кыргызстане разработан пакет поправок в избирательное законодательство и новая избирательная система. Они будут апробированы на выборах в Жогорку Кенеш, которые состоятся этой осенью.

Как стало известно 24.kg, в одной из статей новой редакции указано, что кандидат, партия, по которым итоги голосования признаны недействительными, не допускаются к следующим выборам депутатов Жогорку Кенеша.

«Ранее по закону регистрация кандидата отменялась в случаях подтверждения фактов совершения кандидатом, его уполномоченными представителями, доверенными лицами, наблюдателями, а также близкими родственниками подкупа избирателей или причастности кандидата к совершению подкупа избирателей», — отмечают разработчики.

Регистрация отменяется в случае причастности кандидата и всех перечисленных лиц к подкупу или благотворительной деятельности.

Из нового законопроекта о выборах

Кроме того, в законопроекте говорится, что поскольку для выдвижения в одномандатных округах кандидатуры должны быть предложены собранием граждан, проживающих в данном избирательном округе, специальное внимание территориальных избирательных комиссий и ЦИК должно быть уделено тому, чтобы председатели домовых, уличных, квартальных комитетов и ТСЖ не только не чинили препятствия, но и оказывали организационное содействие всем кандидатам в участии в собраниях по выдвижению кандидатов в ЖК на равной основе. При этом участвовать напрямую в агитации им запрещается.

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Законопроектом о выборах предполагается, что парламент будет формироваться по спискам политических партий (55 мандатов) и одномандатным округам (35 мандатов). По старой Конституции и действующему закону о выборах депутатов Жогорку Кенеша нардепы избираются только по спискам политических партий при количестве мандатов — 120. При этом партии должны будут внести 1 миллион сомов, кандидаты-одномандатники — 100 тысяч сомов залога.

Партийные списки будут закрытыми, и одна партия может взять 55 мандатов. Ограничений по местам, как было в предыдущей редакции Основного закона, для политорганизации нет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196888/
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