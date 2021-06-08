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Власть

Совершенствование уголовного законодательства. Какие нормы вернут в УПК

В проекте нового Уголовно-процессуального кодекса нет категорий сроков наказания. Об этом 24.kg сообщил старший прокурор управления Генпрокуратуры Сирожиддин Камолидинов.

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По его словам, в новом УПК органам следствия вновь вернули сроки расследования — два месяца. За это время следователь должен установить подозреваемого, предъявить ему обвинение и направить дело в суд. В противном случае правоохранитель может вынести решение об отказе или приостановлении уголовного дела.

«Нам была поставлена задача, написать закон для народа, а не для определенной группы людей или партии. Мы оставили регистрацию в ЕРПП, то есть человек пишет заявление и незамедлительно по нему начинается доследственная проверка. Она длится максимум до 20 дней. При очевидных признаках преступления следователь должен возбудить уголовное дело. Если, например, человек получил телесные повреждения, необходимо определить, какой вред ему нанесен, следователю дается на это 20 дней, чтобы он дал квалификацию преступления. За это время должно быть принято решение либо о возбуждении уголовного дела, либо об отказе. Сейчас сроков следствия нет», — уточнил Сирожиддин Камолидинов.

Представитель надзорного органа отметил, что в новом УПК предусмотрена защита прав предпринимателей. В частности, теперь к заявлению, например, об укрытии налогов, должны быть прикреплены факты.

«Конкуренты друг на друга писали заявления, после чего проводились обыски и выемки. Этой практике мы хотим положить конец. Заявления должны быть подкреплены справкой, актом фискального или другого контролирующего органа о том, что бизнесмен уклоняется от уплаты налогов. Заявление будет регистрироваться, но в течение 24 часов следователь или прокурор будут обязаны вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — добавил Сирожиддин Камолидинов.

Напомним, в Бишкеке прошло обсуждение нового уголовного законодательства. Инициатором выступает Генеральная прокуратура. Предполагается убрать Кодекс о проступках и оставить четыре — Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный и Административный кодекс о правонарушениях.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196866/
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