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Власть

Генпрокурор рассказал, когда вступит в силу новый Уголовный кодекс

Новое уголовное законодательство могут ввести в работу с 1 сентября 2021 года. Об этом во время обсуждения проекта нового Уголовного кодекса сообщил генпрокурор Курманкул Зулушев.

«Проекты кодексов должны пройти три чтения. У нас есть управление правовой статистики, в котором имеется база данных — начиная от получения заявления, заканчивая приговором суда. Сейчас мы эту статистику переводим в электронный формат. Это влияет на вступление в силу новых кодексов. Если их примут в течение месяца, то в силу они вступят с 1 сентября 2021 года. В случае, если депутаты не успеют их принять до каникул, то с 1 января 2022-го», — сказал Курманкул Зулушев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196858/
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