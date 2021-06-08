Генпрокурор рассказал, когда вступит в силу новый Уголовный кодекс

Новое уголовное законодательство могут ввести в работу с 1 сентября 2021 года. Об этом во время обсуждения проекта нового Уголовного кодекса сообщил генпрокурор Курманкул Зулушев.

«Проекты кодексов должны пройти три чтения. У нас есть управление правовой статистики, в котором имеется база данных — начиная от получения заявления, заканчивая приговором суда. Сейчас мы эту статистику переводим в электронный формат. Это влияет на вступление в силу новых кодексов. Если их примут в течение месяца, то в силу они вступят с 1 сентября 2021 года. В случае, если депутаты не успеют их принять до каникул, то с 1 января 2022-го», — сказал Курманкул Зулушев.