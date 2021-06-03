Выборы ректора КГМА. Депутат просит проверить законность действий чиновников

Генеральной прокуратуре необходимо проверить законность приостановления выборов ректора КГМА. Об этом на заседании парламента заявил депутат Дастан Бекешев.

«Несмотря на то что выборы прошли честно и открыто, приказ не подписывают. По закону никто не имеет права вмешиваться в выборы ректора. У статс-секретаря тем более нет на это полномочий. Нужно проверить законность приостановления выборов. Индира Кудайбергенова много сделала для Медакадемии», — сказал он.

По словам нардепа, министр образования и науки не подписывает приказ о назначении Индиры Кудайбергеновой ректором.

Ранее стало известно об отмене выборов в КГМА. В вузе сообщили, что председателем оргкомитета по выборам был статс-секретарь Минобразования Жапаркул Ташиев. Он не стал подписывать приказ об отмене выборов, поэтому якобы провели ротацию статс-секретарей. Новый статс-секретарь Калысбек Шадыханов подписал приказ, но ученый совет решил провести выборы. В итоге победу одержала Индира Кудайбергенова.