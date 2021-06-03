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Власть

Исчезновение Орхана Инанды. Депутаты хотят заслушать информацию МВД

Сегодня на заседании парламента депутаты подняли вопрос об исчезновении бывшего директора сети школ «Сапат» Орхана Инанды.

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По словам нардепа Улукбека Ормонова, МВД должно отчитаться в парламенте по тому, как ведутся поиски Инанды.

«Бывший директор школы «Сапат» пропал. На этот инцидент отреагировал президент. Нужно заслушать информацию МВД. Это нужно и для общей безопасности», — сказал он.

Дастан Бекешев поддержал коллегу. По его словам, в обществе муссируется разная информация вплоть до похищения Орхана Инанды иностранными спецслужбами.

«Мы должны заслушать информацию о том, как все произошло, что делается для установления местонахождения Инанды. Сейчас проходит информация о том, что иностранные спецслужбы его похитили. Я в это не верю, но МВД должно отчитаться», — добавил Дастан Бекешев.

Напомним, о местонахождении Орхана Инанды неизвестно с 31 мая. Он последний раз выходил на связь в тот день примерно в 18.00. В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Международное образовательное учреждение «Сапат» просит помочь в его поисках. Президент Садыр Жапаров также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По данным МВД, в рамках материалов досудебного производства создана следственно-оперативная группа из числа опытных следователей и оперативников ведомства, ГУВД столицы и УВД Октябрьского района, разосланы ориентировки в территориальные подразделения органов внутренних дел, ведутся все необходимые следственные действия и разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения гражданина Орхана Инанды.

По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Его сторонники выходят на акции протеста с 1 июня. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/196232/
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