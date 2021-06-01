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Власть

Президент Садыр Жапаров отправится с визитом в Пекин по приглашению Си Цзиньпина

Министр иностранных дел Руслан Казакбаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Ду Дэвэнь.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам кыргызско-китайского сотрудничества, реализации достигнутых договоренностей по итогам официального визита Руслана Казакбаева в КНР.

Стороны выразили готовность продолжать активно взаимодействовать на всех уровнях для дальнейшего укрепления двусторонних отношений всестороннего стратегического партнерства между Кыргызстаном и Китаем.

В этой связи приоритетной задачей на ближайшую перспективу является организация визита на высшем уровне в КНР по приглашению председателя Си Цзиньпина, которое было озвучено лидером Китая во время телефонного разговора с президентом Садыром Жапаровым в феврале.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196001/
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