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Власть

Сахар, масло, мука, вакцины. Китай окажет Кыргызстану помощь

Руководство Китайской Народной Республики предоставит Кыргызстану продовольственную и грантовую помощь. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, китайской стороной решено предоставить в качестве продовольственной помощи 40 тысяч тонн муки, 20 тысяч тонн сахара, 20 тысяч тонн растительного масла и в качестве гранта 350 миллионов юаней (около $54 миллионов), которые планируется направить на реализацию инфраструктурных проектов в стране.

В рамках переговоров также принято решение предоставить Кыргызстану в качестве гуманитарной помощи на безвозмездной основе вторую партию китайской вакцины в количестве 150 тысяч доз.

Пресс-служба Садыра Жапарова также информирует, что вместе с этим решено не начислять дополнительную оплату отсрочки платежей по государственному внешнему долгу Кыргызстана перед КНР, а также направить в Кыргызскую Республику китайских специалистов, задействованных в реализации грантовых проектов, которые были временно приостановлены из-за пандемии COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195872/
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