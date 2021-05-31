Глава МИД обсудил актуальные вопросы с послом Таджикистана. О чем говорили

Министр иностранных дел Руслан Казакбаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Таджикистана в Кыргызстане Назирмада Ализоду. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что встреча состоялась по просьбе таджикской стороны. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам кыргызско-таджикского взаимодействия.

Особый акцент был сделан на принятие мер, необходимых для поддержания мира и стабильности на приграничных территориях Кыргызстана и Таджикистана.

«В контексте произошедших трагических событий Руслан Казакбаев акцентировал ведущую роль дипломатов и ответственность руководителей дипломатических представительств двух государств в Бишкеке и Душанбе, призванных укреплять дружеские отношения и способствовать недопустимости вооруженных столкновений между братскими странами. Он подчеркнул, что кыргызская сторона нацелена на достижение практических результатов по описанию прохождения линии кыргызско-таджикской государственной границы в короткие сроки с учетом интересов каждой из сторон. Обсуждены и вопросы, касающиеся правового пребывания граждан КР и РТ на территориях обоих государств», — говорится в сообщении.