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Власть

Глава МИД обсудил актуальные вопросы с послом Таджикистана. О чем говорили

Министр иностранных дел Руслан Казакбаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Таджикистана в Кыргызстане Назирмада Ализоду. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что встреча состоялась по просьбе таджикской стороны. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам кыргызско-таджикского взаимодействия.

Особый акцент был сделан на принятие мер, необходимых для поддержания мира и стабильности на приграничных территориях Кыргызстана и Таджикистана.

«В контексте произошедших трагических событий Руслан Казакбаев акцентировал ведущую роль дипломатов и ответственность руководителей дипломатических представительств двух государств в Бишкеке и Душанбе, призванных укреплять дружеские отношения и способствовать недопустимости вооруженных столкновений между братскими странами. Он подчеркнул, что кыргызская сторона нацелена на достижение практических результатов по описанию прохождения линии кыргызско-таджикской государственной границы в короткие сроки с учетом интересов каждой из сторон. Обсуждены и вопросы, касающиеся правового пребывания граждан КР и РТ на территориях обоих государств», — говорится в сообщении.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/195832/
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