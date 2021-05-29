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Власть

Садыр Жапаров принял министра иностранных дел Казахстана

Садыр Жапаров принял заместителя премьер-министра — министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, состоялся обмен мнениями об актуальных направлениях двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и иных сферах.

Глава государства с удовлетворением отметил динамику развития кыргызско-казахстанского взаимодействия в духе дружбы, союзничества и стратегического партнерства.

Садыр Жапаров подчеркнул, что сейчас перед странами стоят задачи по своевременной и качественной реализации ранее достигнутых договоренностей, среди которых вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

В ходе беседы также затронуты темы о событиях на кыргызско-таджикском участке государственной границы и восстановлении Баткенской области.

Садыр Жапаров отметил, что благодаря усилиям кыргызской стороны по урегулированию конфликта исключительно мирным путем и политико-дипломатическими средствами удалось избежать дальнейшей эскалации конфликта. 

В качестве первостепенной задачи глава государства назвал восстановление разрушенных инфраструктурных и социальных объектов, жилых домов, а также оказание помощи пострадавшим гражданам.

Мухтар Тлеуберди передал теплые слова приветствия от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Он подчеркнул, что основной целью его официального визита является углубление братских взаимоотношений между странами.

Министр иностранных дел отметил, что в Казахстане с сопереживанием  восприняли события на кыргызско-таджикской границе. Он добавил, что республика готова делиться своим опытом, оказывать консультативную поддержку по вопросам делимитации и демаркации государственной границы.

Он подчеркнул, что в рамках реализации договоренностей глав двух государств в данное время соответствующие госорганы Казахстана и Кыргызстана работают над доведением совместного товарооборота до $1 миллиарда в год.

Мухтар Тлеуберди выразил полную поддержку казахстанской стороны проводимым общественно-политическим реформам в Кыргызстане, в числе которых принятие новой Конституции страны.

По итогам встречи стороны отметили обоюдную готовность к углублению и расширению стратегических отношений между странами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195707/
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