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Власть

Переговоры глав МИД Кыргызстана и Казахстана: что обсуждали, о чем договорились

Заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди, прибывший в Бишкек с официальным визитом, провел ряд встреч. Об этом сообщает посольство РК в КР.

Он встретился со своим кыргызским коллегой Русланом Казакбаевым. Стороны сверили часы по широкому спектру актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, региональной и международной повесток дня, а также наметили конкретные меры по скорейшей реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях.

Обсуждены пути увеличения двустороннего товарооборота, развития промышленной кооперации и укрепления культурно-гуманитарных связей.

Особое внимание было уделено вопросам защите инвестиций и сотрудничества в водно-энергетической сфере.

Мухтар Тлеуберди отметил, что Казахстан высоко ценит сложившиеся за годы суверенного развития добрососедские и союзнические отношения с Кыргызстаном, зафиксированные в ключевых двусторонних документах: в Договоре о вечной дружбе и Договоре о союзнических отношениях.

«Высшее руководство нашей страны всегда придерживается курса на тесное сближение с вашей республикой. Мы искренне заинтересованы в том, чтобы в братском Кыргызстане всегда был мир и стабильность», — сказал он.

Руслан Казакбаев поблагодарил казахстанскую сторону за постоянную поддержку, в частности особо отметил оказываемую Казахстаном гуманитарную помощь в непростых условиях пандемии.

«Казахстан для нас братская республика, вечный друг, надежный союзник и стратегический партнер. Хочу отметить неоценимую роль первого президента — елбасы Нурсултана Назарбаева в пострении доверительных и поистине братских отношений взаимовыгодного сотрудничества. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продолжает преемственность политического курса, нацеленного на укрепление взаимодействия с нашей страной», — сказал глава МИД КР.

Казахстан входит в число крупнейших инвесторов в экономику Кыргызстана. Накопленный объем прямых инвестиций с 2005 по 2020 годы составил более $1 миллиарда.

В соответствии с договоренностями на высшем уровне прорабатывается организация перекрестных дней культур, открытие памятников Абаю в Бишкеке и Манасу в Нур-Султане и разработка совместных образовательных программ. Казахстан планирует увеличить ежегодные квоты для обучения кыргызской молодежи в вузах РК. Также изучается возможность открытия филиалов ведущих казахстанских вузов в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195669/
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