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Власть

Улукбека Марипова пригласили посетить Азербайджан

В рамках заседания Совета глав правительств СНГ председатель кабинета министров Кыргызстана Улукбек Марипов встретился с премьер-министром Азербайджана Али Хидаят оглы Асадовым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Стороны обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества. Улукбек Марипов отметил, что тесные союзнические связи народов двух стран поспособствуют налаживанию сотрудничества между Кыргызстаном и Азербайджаном в самых различных сферах.

Али Хидаят оглы Асадов поздравил Улукбека Марипова с переназначением на должность и подчеркнул, что азербайджанская сторона заинтересована в скорейшем завершении строительства Парка дружбы Кыргызстан — Азербайджан и общеобразовательной школы имени Гейдара Алиева в южной части Бишкека.

Али Хидаят оглы Асадов пригласил Улукбека Марипова посетить Азербайджан с официальным визитом.

По итогам встречи стороны также договорились о проведении заседания межправительственной комиссии двух стран.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195566/
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