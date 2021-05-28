В Кыргызстан прибыл глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства КР.

В рамках двухдневного визита запланированы его встречи с президентом Садыром Жапаровым, торага Жогорку Кенеша Талантом Мамытовым и коллегой Русланом Казакбаевым.

«В ходе предстоящих переговоров планируется рассмотрение вопросов повестки дня кыргызско-казахстанского сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, региональной безопасности и приграничном сотрудничестве, а также многостороннего взаимодействия, представляющего взаимный интерес», — говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание в ходе переговоров будет уделено вопросам устранения барьеров во взаимной торговле и осуществления беспрепятственного прохождения грузоперевозчиков кыргызско-казахстанской государственной границы.