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Власть

Депутат предлагает изменить порядок неналоговых отчислений с месторождений

Депутат парламента Абдывахап Нурбаев предлагает внести изменения в Кодекс о неналоговых отчислениях с золоторудных месторождений.

По его словам, кодексом установлены отчисления на развитие и содержание инфраструктуры местного значения, уплата которых производится в соответствующие фонды развития районов и областей, а также в местные бюджеты по месту разработки месторождений полезных ископаемых.

Порядок предусмотрен этим же документом. При этом величина норм распределения отчислений между фондами районов и областей зависит от того, имеет ли месторождение общегосударственное значение, и от количества разведанных запасов золота. Если меньше или больше 50 тонн, то отчисления производятся в следующем порядке: 80 процентов — в фонд развития района, а 20 процентов — в соответствующие местные бюджеты по месту нахождения месторождения полезных ископаемых.

«Более того, в случае если месторождение расположено на территории двух и более айыльных аймаков, относящихся к разным районам, плательщик регистрируется в налоговом органе каждого района, сумма отчисления вносится пропорционально занимаемой площади, расположенной в том или ином районе. Но отчисления в местные бюджеты айыльных аймаков не предусмотрены», — пояснил нардеп.

Но в кодексе не прописано, сколько должны составлять выплаты, если месторождение не считается общегосударственным. Отдельные прииски содержат не только золото, но и другие драгоценные металлы. Но по ним тоже нет никаких разъяснений.

Абдывахап Нурбаев

Он добавил, что нужно законодательно закрепить все эти понятия, определить размер и порядок неналоговых отчислений, а также внести поправки в типовое положение о порядке формирования фондов развития регионов, утвержденное постановлением правительства от 10 ноября 2014 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195463/
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