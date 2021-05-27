Некоторые села Баткенской области хотят полностью освободить от налогов

На заседании Жогорку Кенеша в первом чтении рассматривается законопроект «О статусе Баткенской области».

В ходе обсуждения депутат Абдывахап Нурбаев предложил для привлечения в область инвестиций освободить предпринимателей от налогов и на пять лет объявить мораторий на проверки.

«Сейчас люди уезжают жить туда, где хорошие образование и медицина. Надо привлечь частные школы в Баткен. Дайте им бесплатно земли под строительство школ», — сказал нардеп.

По словам первого заместителя министра экономики и финансов Данияра Иманалиева, кабмин рассматривает вопрос о полном освобождении от налогов некоторые села.

«Некоторые приграничные села будут освобождены от налогов. Это касается и частных школ, и бизнес- объектов», — отметил Данияр Иманалиев.

Депутат Абдывахап Нурбаев также предложил передать в ведение главы региона вопросы трансформации земель.

«Правительство уже два года рассматривает вопрос трансформации земли. За это время некоторые инвесторы уже уехали. А в Баткене этот вопрос можно решить оперативно», — заявил он.

Отметим, парламент уже третий раз в первом чтении рассматривает законопроект «О статусе Баткенской области». Из-за неподготовленности докладчиков депутаты дважды откладывали вопрос.