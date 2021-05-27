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Власть

Садыр Жапаров в Баткенской области: новая школа, заставы и встречи с людьми

Президент Садыр Жапаров заложил капсулу на месте строительства нового здания средней школы в селе Борбордук Лейлекского района Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно проекту, двухэтажное здание школы рассчитано на 225 ученических мест. Садыр Жапаров пожелал, чтобы в образовательном учреждении были воспитаны высокопрофессиональные специалисты, которые в будущем могли бы внести свой вклад в развитие страны.

Президент также посетил пограничную заставу «Жаны-Жер» в Лейлекском районе. На встрече с военнослужащими он отметил, что благодаря подготовленности, высокому моральному духу и героизму пограничников и правоохранительных органов республики удалось сохранить территориальную целостность государства. Садыр Жапаров отметил важность дальнейшего улучшения обороноспособности страны и укрепления безопасности государственных границ.

Глава государства побеседовал с жителями сел Борбордук и Достук, которые озвучили волнующие их вопросы. Он подчеркнул, что в ближайшее время Баткенской области будет придан особый статус для социально-экономического развития региона. В рамках данного статуса области будет предоставлен ряд льгот, в том числе планируется ввести особый налоговый, инвестиционный режимы.

«Мы делаем и будем делать все необходимое для обеспечения стабильности и безопасности, а также дальнейшего комплексного развития Баткенской области в целях улучшения социально-экономической инфраструктуры населенных пунктов, снижения уровня безработицы, обеспечения местных жителей рабочими местами и многих других компонентов», — добавил Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195429/
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