Бери пример! Первая леди Кыргызстана получила прививку от COVID-19

Супруга президента Садыра Жапарова Айгуль Жапарова получила прививку от коронавирусной инфекции.

Отмечается, что Айгуль Жапарова чувствует себя хорошо. Ей был выдан бейджик с прививочной картой с указанием информации о времени и дозе полученной вакцины.

Ранее сообщалось, что сам глава государства пока не вакцинировался.

В Кыргызстане по состоянию на 26 мая прививку от коронавируса получили 5 тысяч 438 человек, из них вторую дозу — 2 тысячи 749.

По данным Минздрава, всего в стране вакцинированы 77 тысяч 481 человек (из них второй дозой — 27 тысяч 602).