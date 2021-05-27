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Власть
Сюжет: COVID-19

Бери пример! Первая леди Кыргызстана получила прививку от COVID-19

Супруга президента Садыра Жапарова Айгуль Жапарова получила прививку от коронавирусной инфекции.

Отмечается, что Айгуль Жапарова чувствует себя хорошо. Ей был выдан бейджик с прививочной картой с указанием информации о времени и дозе полученной вакцины.

Ранее сообщалось, что сам глава государства пока не вакцинировался. 

В Кыргызстане по состоянию на 26 мая прививку от коронавируса получили 5 тысяч 438 человек, из них вторую дозу — 2 тысячи 749.

По данным Минздрава, всего в стране вакцинированы 77 тысяч 481 человек (из них второй дозой — 27 тысяч 602).
Ссылка: https://24.kg/vlast/195411/
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