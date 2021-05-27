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Власть

В Баткене нужно открывать административные военные центры, считает депутат

В Баткене необходимо создать несколько военных административных центров. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сказала депутат Карамат Орозова.

По ее словам, их можно открыть в Лейлекском и Кадамджайском районах.

«Это должны быть военные городки, которые объединят несколько приграничных сел. На сегодня целостность и безопасность государства на первом месте. Создав военные городки, мы сможем увеличить число военнослужающих на границе, открыть военные училища, милицейские пункты. В единственном университете Баткена надо возобновить работу военной кафедры», — сказала нардеп.

Карамат Орозова отметила, что военных и других жителей приграничных районов надо обеспечить жильем.

По ее словам, нужна специальная ипотека.

«Сейчас люди боятся и переезжают, надо создать рабочие места, чтобы удержать население», — добавила парламентарий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195372/
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