Правительство не выплатило деньги попавшим в плен во время конфликта на границе

Правительство Кыргызстана не выплатило компенсацию попавшим в плен во время конфликта на границе. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Ирина Карамушкина.

По ее словам, гражданам Кыргызстана, оказавшимся в плену у военных Таджикистана, обещали по 80 тысяч сомов.

«Но им еще ничего не выплатили. Они сейчас лечатся в Нацгоспитале», — сказала нардеп.

Она также призвала обратить внимание на проблемы села Саада Лейлекского района.

«В селе когда-то установили колонку для питьевой воды за 1 миллион сомов. Но до сих пор нет ни капли воды. Надо проверить и наказать ответственных лиц. Кроме того, село получает электроэнергию из Таджикистана по высокому тарифу, в то время как есть возможность подключиться к нашим подстанциям», — добавила Ирина Карамушкина.