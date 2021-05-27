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Власть

В парламенте предлагают создать благотворительный фонд помощи в лечении детей

В парламенте предлагают создать благотворительный фонд помощи в лечении детей. С таким предложением выступил депутат Дастан Бекешев на заседании Жогорку Кенеша.

Он отметил, что многие родители тяжелобольных детей вынужденно просят о помощи разные фонды, собирают деньги для операции за границей.

«Я с таким предложением выступил еще в 2016 году. Мы можем создать специальный благотворительный фонд. И туда направить деньги Фонда оздоровления трудящихся. Федерация профсоюзов за последние 10 лет израсходовала 1,5 миллиарда сомов. Граждане платят, чтобы другие граждане лечились в тех же санаториях профсоюзов. Зачем это нужно? Это ведь неэффективно. Благотворительный фонд может работать при Минздраве», — сказал Дастан Бекешев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195359/
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