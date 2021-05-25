Абдибакыт Халмурзаев, фотографировавшийся с вором в законе, назначен прокурором

Заведующего отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций в аппарате кабинета министров Абдибакыта Халмурзаева освободили от занимаемой должности. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что приказом генпрокурора Курманкула Зулушева Халмурзаев назначен прокурором Иссык-Кульской области.

Его представили личному составу.

Фото из интернета. Абдибакыт Халмурзаев

Абдибакыт Халмурзаев уже был прокурором Иссык-Кульской области. В 2011 году сотрудник надзорного органа встречал в отеле «Каприз» вора в законе Камчи Кольбаева. Фотография с кримавторитетом разлетелась в социальных сетях. В 2012-м он подал в отставку. Через два года Халмурзаев занял кресло прокурора Октябрьского района Бишкека, а в 2017 году возглавил столичный надзорный орган. В 2018-м ему объявили неполное служебное соответствие и сняли с должности. В 2019 году Абдибакыт Халмурзаев вернулся в прокуратуру, возглавив надзорный орган Баткенской области. В феврале 2021-го Халмурзаева назначили заведующим отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций в аппарате правительства.