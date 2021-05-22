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Власть

Кадамджайцам больше не придется ездить в областной центр — открыли ЦОНы в районе

Улукбек Марипов ознакомился с работой временного Центра обслуживания населения Кадамджая. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

«Сегодня страна находится на том этапе, когда выбран правильный путь развития. Строятся дороги, каналы, школы и детские сады. Вместе с этим мы не забываем и о других потребностях населения. Все прекрасно знают, что в Баткенской области действовал лишь один Центр обслуживания населения в Баткене. Зная, насколько это важно для жителей региона, решено также открыть центры обслуживания населения в Кадамджае, Исфане и Кызыл-Кие. С сегодняшнего дня жители Кадамджайского района будут обслуживаться у себя», — сказал Улукбек Марипов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194904/
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