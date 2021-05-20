19:44
USD 83.98
EUR 102.60
RUB 1.14
Власть

То света нет, то интернета. Глава кабмина отчитал чиновников за плохую работу

Необходимо усилить работу по пресечению неучтенного/контрабандного ввоза и администрированию сбора налогов на импорт (налог на добавленную стоимость на импорт, акцизный налог на импорт). Об этом на совещании с участием задействованных государственных органов сказал председатель кабинета министров Улукбек Марипов.

«На сегодня в рамках цифровизации налогового администрирования начат процесс внедрения таких информационных систем, как электронная отчетность, электронные счета-фактуры, электронные товаротранспортные накладные по нефтепродуктам, автоматизированная система управления на АЗС, автоматизированная система «Сводный пост». Их введение уже показывает положительный результат в части увеличения поступлений налогов в бюджет и даст мультипликативный эффект в будущем. Казалось бы, все идет хорошо. Однако не все так идеально. Слишком много сбоев в системе. То света нет, то интернета. Таких отговорок у исполнителей десятки. Сразу вам скажу: прекращайте оправдываться и придумывать отговорки. Установленная автоматизированная система должна работать бесперебойно», — цитирует Улукбека Марипова пресс-служба кабмина.

По ее данным, глава кабинета министров отметил необходимость изыскания источников пополнения доходной части бюджета из-за дополнительных затрат в свете произошедших событий и борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Из-за того, что мы не можем усилить контроль за сбором налогов на импорт, мы теряем миллионы. Сегодня очень много дополнительных затрат. Если не перекрыть все щели с неучтенным ввозом и контрабандой, сколько бы мы ни старались, должного результата в проводимых работах не будет. Важно принять серьезные меры по сокращению и полному искоренению неучтенного/контрабандного импорта», — подчеркнул он.

По итогам совещания Улукбек Марипов дал ряд поручений соответствующим министерствам и ведомствам по улучшению администрирования весогабаритного контроля и пресечению неучтенного/контрабандного импорта.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194697/
просмотров: 663
Версия для печати
Материалы по теме
В Баткенской области пресекли контрабанду на 800 тысяч сомов
Глава кабмина грозит чиновникам увольнениями за отсутствие результатов работы
100 дней работы. Кабинет министров отчитался о своей деятельности
Электронные амбулаторные карты появятся в Кыргызстане до конца года
Ругань и агрессия. Сопровождающих фуры из Таджикистана милиционеров накажут
В УВД Баткена рассказали, почему милиция сопровождала таджикские большегрузы
Баткенцы остановили фуры с контрабандой. Их сопровождала милиция
В Кыргызстане разработали концепцию цифровой экономики страны до 2023 года
Надо быть патриотами. Депутат хочет запретить вывоз ГСМ в Таджикистан
Ветерана Великой Отечественной войны Касмалы Осмонова навестил глава кабмина
Популярные новости
Национализация &laquo;Кумтора&raquo;. ЕБРР сделал заявление Национализация «Кумтора». ЕБРР сделал заявление
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров переходит на&nbsp;дистанционный режим работы Президент Кыргызстана Садыр Жапаров переходит на дистанционный режим работы
Лишение статуса экс-президента Отунбаевой и&nbsp;Жээнбекова: сбор подписей продолжат Лишение статуса экс-президента Отунбаевой и Жээнбекова: сбор подписей продолжат
Паспорт гражданина Кыргызстана, выданный Тенгизу Болтуруку, вызывает вопросы Паспорт гражданина Кыргызстана, выданный Тенгизу Болтуруку, вызывает вопросы
Бизнес
Эксперты и&nbsp;бизнес о&nbsp;цифровизации налоговых процедур в&nbsp;Кыргызстане Эксперты и бизнес о цифровизации налоговых процедур в Кыргызстане
В&nbsp;Бишкеке открылся еще один магазин торговой сети Globus В Бишкеке открылся еще один магазин торговой сети Globus
Кыргызстанцы продолжают выигрывать в&nbsp;лотерею! Впереди финальные розыгрыши! Кыргызстанцы продолжают выигрывать в лотерею! Впереди финальные розыгрыши!
Объезжай пробки, паркуйся легко! Как выбрать электросамокат для Бишкека Объезжай пробки, паркуйся легко! Как выбрать электросамокат для Бишкека
20 мая, четверг
19:39
Вымогательство денег. Бывшего замглавы кабинета министров доставили в суд Вымогательство денег. Бывшего замглавы кабинета министр...
19:37
Нацбанк аннулировал регистрацию оператора электронных денег
19:24
Бишкекводоканал: Воду в жилмассиве «Ак-Ордо» не отключали, а снизили объемы
19:02
Лишить Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента требуют члены «Кыргыз умуту»
18:47
В городе Ош строят многоэтажный дом без разрешительных документов