То света нет, то интернета. Глава кабмина отчитал чиновников за плохую работу

Необходимо усилить работу по пресечению неучтенного/контрабандного ввоза и администрированию сбора налогов на импорт (налог на добавленную стоимость на импорт, акцизный налог на импорт). Об этом на совещании с участием задействованных государственных органов сказал председатель кабинета министров Улукбек Марипов.

«На сегодня в рамках цифровизации налогового администрирования начат процесс внедрения таких информационных систем, как электронная отчетность, электронные счета-фактуры, электронные товаротранспортные накладные по нефтепродуктам, автоматизированная система управления на АЗС, автоматизированная система «Сводный пост». Их введение уже показывает положительный результат в части увеличения поступлений налогов в бюджет и даст мультипликативный эффект в будущем. Казалось бы, все идет хорошо. Однако не все так идеально. Слишком много сбоев в системе. То света нет, то интернета. Таких отговорок у исполнителей десятки. Сразу вам скажу: прекращайте оправдываться и придумывать отговорки. Установленная автоматизированная система должна работать бесперебойно», — цитирует Улукбека Марипова пресс-служба кабмина.

По ее данным, глава кабинета министров отметил необходимость изыскания источников пополнения доходной части бюджета из-за дополнительных затрат в свете произошедших событий и борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Из-за того, что мы не можем усилить контроль за сбором налогов на импорт, мы теряем миллионы. Сегодня очень много дополнительных затрат. Если не перекрыть все щели с неучтенным ввозом и контрабандой, сколько бы мы ни старались, должного результата в проводимых работах не будет. Важно принять серьезные меры по сокращению и полному искоренению неучтенного/контрабандного импорта», — подчеркнул он.

По итогам совещания Улукбек Марипов дал ряд поручений соответствующим министерствам и ведомствам по улучшению администрирования весогабаритного контроля и пресечению неучтенного/контрабандного импорта.