Артем Новиков прокомментировал свое назначение главой РКФР

Экс-первый заместитель председателя кабинета министров Артем Новиков прокомментировал свое назначение председателем правления Российско-Кыргызского фонда развития. Он выступил с обращением на своей странице в сети Facebook.

Артем Новиков признался, что у него состоялся «открытый и теплый разговор» с президентом Садыром Жапаровым, с председателем кабинета министров Улукбеком Мариповым.

«Сейчас в стране есть много стратегических направлений по улучшению экономической ситуации в стране, по продвижению проектов. Было поддержано решение о моем назначении в Российско-Кыргызский фонд развития со стороны руководства. Это ответственная и большая задача. Тем более что в ближайшие дни предстоит решать задачи по модернизации деятельности фонда, по возобновлению прямого финансирования», — рассказал Артем Новиков.

«Решение абсолютно согласованное. Я хотел бы сам сказать об этом во избежание каких-либо толкований», — заключил он.

На первой встрече с коллективом РКФР Артем Новиков также отметил, что уверен — в ближайшее время удастся решить вопросы по возобновлению прямого финансирования. РКФР должен реализовать те договоренности, которые достигнуты на встречах президентов Кыргызстана Садыра Жапарова и России Владимира Путина. Предстоит пересмотр условий финансирования, упрощения процедур, создания более доступных кредитных продуктов для предпринимателей.