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Власть

Посол Кыргызстана в России вручила верительные грамоты Владимиру Путину

Посол Кыргызстана в России Гульнара-Клара Самат вручила президенту Владимиру Путину верительные грамоты. Об этом сообщают российские СМИ.

Уточняется, что с учетом того, что эпидемиологическая ситуация все еще остается непростой, это мероприятие проходило с некоторыми протокольными ограничениями. Церемония прошла в Кремле. Владимир Путин принял верительные грамоты у послов 23 стран, включая Кыргызстан.

Гульнара-Клара Самат родилась 20 августа 1963 года в городе Таш-Кумыре. Получила высшее образование по специальности «конфликтология».

Трудовую деятельность начала в 1986-м. Работала в посольстве Кыргызстана в России, в Экономическом совете СНГ, возглавляла оперативную рабочую группу СНГ по вопросам урегулирования конфликта в Абхазии.

2006 — пресс-секретарь президента Курманбека Бакиева.
2007-2008 — председатель ЦИК КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194365/
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